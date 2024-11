Crítica: 'Emilia Pérez', un thriller musical y policiaco

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Hay tantas cosas sucediendo en “Emilia Pérez”, el audaz musical/melodrama/thriller policial del cineasta Jacques Audiard, que es imposible no apreciar la gran ambición que esconde todo ello.

Hay una artesanía evidente y momentos de verdadera trascendencia, belleza y horror. Ambientada en la Ciudad de México, esta es una película sobre la familia, sobre la ambición, sobre la posibilidad de cambio, sobre los cárteles, sobre las desapariciones humanas, sobre la afirmación de género, sobre el dinero y la corrupción.

A veces los personajes se lanzan a números musicales fantásticos: algunos están llenos de rabia, otros de alegría y esperanza. Otras veces las canciones salen apenas en un susurro. Y sin embargo, incluso con toda esa vida, color y pasión en la pantalla, hay una clara brecha entre todas esas grandes emociones por las que pasan los personajes y lo que siente el público, que es prácticamente nada. Es casi como si “Emilia Pérez” se hubiera olvidado de invitarnos a acompañarlos en el viaje.

Y es todo un viaje: un día, un jefe del cartel llamado Manitas (Karla Sofía Gascón) hace secuestrar a una abogada inteligente, pero infravalorada, Rita Mora Castro (Zoe Saldaña). Manitas quiere una cirugía de confirmación de género y que Rita se encargue de la logística: contratar al discreto cirujano, fingir la muerte de Manitas y transportar a la esposa, Jessi (Selena Gomez) y dos niños a su nuevo hogar en Suiza. A cambio, Rita se hará rica. De alguna manera, este es solo el primer acto.

Cuatro años después, Rita ha mejorado. Ya no tiene cejas pobladas ni traje desaliñado, y ahora lleva una apariencia que solo el dinero y la genética como la de Saldaña pueden producir. Y lleva una vida cosmopolita en Londres, algo que podemos ver muy brevemente cuando conoce a otra mujer que ha pasado por una gran transformación, Emilia Pérez (Gascón).

Audiard juega brevemente con la idea de que Rita asume que Emilia está allí para matarla, para librar al mundo de cualquier evidencia restante de aquellos que saben lo que sucedió. En realidad, ella simplemente extraña a sus hijos y los quiere de regreso en México para vivir con ella. Depende de Rita lograr que se muden una vez más, con Emilia, haciéndose pasar por una tía que nunca han conocido antes, si te estás preguntando dónde entran en juego todas esas comparaciones con "Mrs. Doubtfire" . (El sangriento asunto de "Sicario" aún está por venir).

Saldaña le da a Rita una fiereza cautivadora, a pesar de ser un personaje terriblemente poco desarrollado. Es extraño pasar tanto tiempo con alguien y sentirse completamente desconectado de quién es y qué quiere. Ella simplemente sigue a los demás, es un receptáculo para las decisiones de los demás, con poco arco o iniciativa propia.

Al principio de la película, Rita debate (en una canción) con un cirujano plástico de Hong Kong sobre si cambiar el cuerpo tiene algún efecto sobre el alma. Él no lo cree así. Ella sí, e incluso va un paso más allá, cantando “cambiar el alma cambia la sociedad, cambiar la sociedad lo cambia todo”. Es una idea encantadora que la película maneja torpemente en su estilo maximalista y arriesgado que valora los grandes decorados y el dramatismo por encima de la emoción auténtica.

Al principio, Emilia parece completamente cambiada, ya no es la vengativa, celosa y violenta líder del cártel que alguna vez fue. Habla con suavidad, es empática y feliz. Crea una fundación para encontrar a todas las personas desaparecidas y darles a sus familias la oportunidad de un entierro y una despedida apropiados. Incluso encuentra el amor. Y, sin embargo, no puede soportar ver a Jessi seguir adelante. Es algo propio de las telenovelas, y no necesariamente de las divertidas. Aquí, incluso podría leerse como peligrosamente reductivo.

A veces, Jessi parece formar parte de una película completamente diferente, o más bien de un video musical que parece rendir homenaje de alguna manera a Pedro Almodóvar, David Lynch y Robert Rodríguez. Es divertido y alocado a veces, y Gómez se involucra por completo en el papel de esta mujer a la que le están aplicando gas para que se vuelva loca. Pero ella y la película van creciendo hasta el absurdo, sin apenas alivio ni catarsis. Después de todas esas grandes ideas, todos esos grandes temas y gestos que subvierten el género, nos queda sorprendentemente poco a lo que aferrarnos.

“Emilia Pérez”, que Netflix estrena en cines el viernes y estará disponible en streaming el 13 de noviembre, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años de edad) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por sus siglas en inglés) por “algo de contenido violento, material sexual y lenguaje”. Duración: 132 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.