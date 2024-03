Consuelo Duval fue hospitalizada de emergencia; estuvo a punto de morir

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Consuelo Duval dio la cara después de que se dijera que fue hospitalizada de emergencia. La comediante grabó un video para tranquilizar a sus fans en el que reveló detalles de su operación.

Detalló en sus redes que no se encontraba bien de salud, por lo que tuvo que ser intervenida, pero lo que preocupó a todos fue que reveló que su padecimiento pudo tener consecuencias fatales, pero afortunadamente su intervención salió muy bien, por lo que estará abandonando el hospital.

"Me siento muy bien, un poquito achacosa pero bien, achacosa de consentida y chiquiona, pero a toda mad#$, Gracias al hospital y a todos que me cuidaron y me arroparon y me mimaron y ya me voy para mi casa". Dijo.

La famosa tuvo que ser hospitalizada de emergencia producto de una fuerte infección en su vesícula, motivo por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, incluso confesó que su órgano estuvo a punto de explotar, pero al final todo salió bien y ahora se encuentra en proceso de recuperación.

“Ya me curé, bueno ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo, estaba tantito así de explotar y así ya no la contaba".

Instagram

Instagram

Instagram