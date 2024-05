Conoce a la verdadera ‘Martha’, mujer que inspiró la serie ‘Bebé Reno’

“Baby Reindeer” (Bebé Reno) es una de las series de Netflix más exitosas de la temporada, pues relata la historia de Richard Gadd, quien describe cómo su personaje, Donny Dunn, interpretado por el propio Gadd sufre de un acoso constante por parte de Martha Scott encarnada por Jessica Gunning.

La historia ha llegado a una de las verdaderas protagonistas, quien ha expresado su rechazo al proyecto de la plataforma de streaming y está dispuesta a tomar acciones legales.

Fiona Harvey, la persona en la que está basado el personaje de la acosadora, compartió a The Daily Record que está dispuesta a demandar a Netflix por la forma en la que ha sido retratada.

La mujer decidió dar su permiso para salir a la luz pues ella considera que: "la gente tiene que saber lo que está pasando”. Fiona Harvey considera que la serie creada por Richard Gadd es un “montón de basura” y aclaró que ella nunca ha ido a la cárcel.

“No hay órdenes de alejamiento, sentencias judiciales ni prohibiciones en ninguna parte. No existen. No he tenido a la policía en mi puerta por ninguna de esas cosas”, reveló la mujer.

Harvey dice que llegará hasta las últimas consecuencias con tal de limpiar su nombre.