Confunden a Eugenio Derbez con un indigente

Eugenio Derbez ha sumado logros con el paso de los años, pues no se ha mantenido estático y se ha aventurado a probar lugares cada vez más lejanos, como Estados Unidos, en donde pudo llegar a una gala de los Premios Oscar gracias a la cinta "CODA".

Sin embargo, este éxito ha tenido momentos muy bajos, especialmente en sus inicios, así lo reveló Eugenio en entrevista bastante íntima con Gustavo Adolfo Infante para el programa, "El Minuto que Cambió mi Destino".

¿Por qué Eugenio Derbez fue confundido con un indigente?

Fue en la plática con Gustavo Adolfo Infante donde Eugenio Derbez dio a conocer por primera vez una experiencia muy dura que vivió en sus primeros años en Estados Unidos, cuando fue confundido con un indigente en plena crisis de salud.

Eugenio Derbez comenzó en la unión americana participando en obras de teatro en inglés, esto lo hacía en sus ratos libres, por lo que en México casi nadie sabía que tomaba un avión a Estados Unidos, llegaba directo al teatro y daba función, aunque no le pagaran ni un salario ni viáticos.

En su primera función tuvo un atropellado inicio, ya que estaba sumamente nervioso, pero una vez superado el momento de tensión se regresó al hotel de paso en el que se hospedaba, ya que al no recibir paga, le pidió a su asistente en México que le reservara el que fuera.

Cansado y sin haber comido en todo el día, Eugenio se fue a dormir y al otro día evacuó mucha sangre, en llamada con uno de sus escritores en México, le hizo saber el problema y de inmediato se movilizó para ayudarlo a la distancia, pero Derbez ya estaba perdiendo el conocimiento.

Tras hablar a recepción, le dijeron a Eugenio que no tenían doctores, por lo que debería comunicarse con el 911, pero sólo alcanzó a decir que se estaba desmayando, acto seguido, sólo recuerda ver a los bomberos encima de él, en una camilla y a mucha gente observándolo.

No tenía papeles porque me agarraron en la camilla y me suben a la ambulancia, nada más empiezo a escuchar que dicen: 'Es un hombre latino como de tal edad, creemos que es un indigente, estaba en un hotel de paso, no tiene papeles, nada'"

Pero Eugenio no podía hablar y narra cómo fue su ingreso al hospital:

Me pelusearon a tal grado que me metieron así a la camilla, me botaron ahí en una esquina (...) no soporto las inyecciones, si me sacan sangre me desmayo, Gus"

Pero su poco inglés no le permitía a Eugenio comunicarse correctamente, por lo que dijo mal algunas palabras y mientras le sacaban sangre se volvió a desmayar por el terror de las agujas.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Tras desmayarse, Eugenio Derbez fue llevado a terapia intensiva en donde le rasuraron el pecho para darle reanimación cardiaca, momento en el que el comediante pensó que lo iban a asesinar por tener algo en el corazón.

Algo salió dentro de mí que pegué un grito y dije: ¡No! Entonces justo antes de que me los pusieran (las paletas del desfibrilador) dijeron: 'Ya despertó' (...) y a las tres horas me botaron a la calle, así todo débil con una cuenta como de 20 mil dólares que te la manda el estado y me la cobraron hasta el último día".