Confirman que Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas

Ciudad de México.- El empresario Rafael Herrerías confirmó que el cantante Luis Miguel y la diseñadora Paloma Cuevas se casaron en una íntima ceremonia.

Durante su paso por la alfombra roja de Los 300 Líderes Más Influyentes de México, Herrerías dijo que fue invitado a la boda, aunque no pudo asistir.

"Sí, fui invitado, pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en... no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro que me invitaron. No fui porque tenía a mi señora mal y no podía", comentó el empresario taurino.

"Es una gran mujer. A final de cuentas es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien", dijo Rafael Herrerías sobre Paloma Cuevas.

Sobre la posibilidad de que la pareja tenga más hijos, el empresario lo descartó: "No creo que quieran más hijos. Él ya tiene tres y ella dos. Están muy contentos, pero ya no es necesario. A estas edades ya no".

En junio de 2024, surgieron rumores de que contrajeron matrimonio en Las Vegas, Nevada. La boda fue revelada por Luis Alfonso de Borbón, empresario e integrante de la familia real española, durante una alfombra roja de los Beef Award.