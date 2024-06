Confirman nueva serie de 'GOT' basada en la vida de la princesa Nymeria

Todo apunta a que tendremos "Game of Thrones" para rato, el éxito de la serie "House of the Dragon" ha impulsado a la productora HBO a continuar con algunas otras historias extendidas relacionadas con esta popular serie, ahora será una precuela que abordará la historia de la princesa Nymeria y los Rhoynar, que llevará por nombre "Diez mil barcos".

Así lo confirmó El creador de la exitosa saga llevada a la pantalla Game of Thrones ('Juego de Tronos'), George R.R. Martin, quien aseguró que HBO había dejado el proyecto en 2021, pero este año volvió a retomar la historia para llevarla a la pantalla chica.

La serie estará ambientada mil años antes a los acontecimientos de Juego de Tronos y contará la historia de la princesa Nymeria, antepasada de la casa Martell y fundadora del reino de Dorne, y de los Rhoynar, supervivientes tras su derrota ante Valyria y sus dragones, según informó este miércoles The Hollywood Reporter.

Antes de que HBO cancelara el proyecto inicial en 2021, el guionista y productor Brian Helgeland estuvo trabajando en la precuela y, en una entrevista con la página de entretenimiento Inverse, explicó que rechazaron su idea porque el periodo temporal estaba "demasiado alejado de los pilares de la original".