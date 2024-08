Confirma productora de 'Hoy' que Agustín está vetado del programa

Ciudad Juárez.– El matutino "Hoy" se está tomando las cosas que pasan dentro de "La Casa de los Famosos México" muy en serio, y es que su productora Andrea Rodríguez ya confirmó que el argentino Agustín Fernández no será uno de los invitados al programa cuando salga expulsado del reality.

En entrevista para una revista de espectáculos a nivel nacional, Rodríguez se pronunció sobre los comentarios despectivos que el sudamericano hizo sobre el contenido y formato de Hoy, así como de otras controversias dentro de la casa.

Y es que durante una charla con los integrantes del Team Tierra, Agustín Fernández definió como poco atractivo y novedoso el formato de "Hoy". Sus declaraciones coincidieron con una serie de ataques de Mariana Echeverría hacia Arath de la Torre, conductor activo del matutino.

A unos días de distancia y después de criticar públicamente la actitud de ambas celebridades, Andrea Rodríguez dijo a la revista de prensa rosa que se siente particularmente decepcionada de Agustín.

“Creo que está jugando muy mal. No nada más conmigo y con el programa, sino con sus amigos. Todo su juego ha sido negativo hacia todo. Cuando habla mal de las mujeres, de Nicola, de Wendy o dice cosas que no debe decir, me ha hecho pasar muchos corajes”, expresó Andrea Rodríguez.