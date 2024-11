Confirma Mariana Garza inclusión de Paulina Rubio en reencuentro de Timbiriche

Ciudad de México.– Los rumores resultaron ser ciertos, los integrantes originales de la agrupación Timbiriche estarán de regreso en un reencuentro, entre cuya participación destacó la presencia de la "Chica Dorada" Paulina Rubio, esto luego de que Benny Ibarra y Erik Rubín compartieron una fotografía junto a Paulina Rubio en Miami.

Fue la también exTimbiriche Mariana Garza quien confirmó el reencuentro para el programa de farándula "Ventaneando", donde aseguró que los integrantes originales ultiman detalles para una extensa gira, cuya fecha estimada de inicio sería a mediados de 2025 o principios de 2026.

Previamente, Benny Ibarra, quien ha sido uno de los integrantes que más ha promovido el regreso del grupo ochentero, indicó que no estaba en condiciones de confirmar la presencia de los siete miembros originales: Benny Ibarra, Erick Rubín, Sasha Sokol, Paulina Rubio, Diego Schoening, Mariana Garza y Alix Bauer.

“No, no me gustaría aseverarlo de esa manera. La gente compra un boleto y va a ver a Timbiriche un día. Y son felices y les gusta mucho. Para nosotros siete decir que vamos a hacer un reencuentro Timbiriche, tenemos que apartar dos años de nuestra vida por lo que significa producir el espectáculo, montarte en él y girarlo, entonces por eso no es tan fácil, pero lo vamos a hacer, van a ver que sí”, expresó el cantante.

Contrario a su compañero de grupo, Mariana Garza reveló a Ventaneando que el reencuentro es un hecho: “Bendito Dios, sí, esa es la idea, empezar a trabar juntos a partir de febrero, haciendo toda la preproducción. Nos llevamos mucho tiempo, esta vez no va a ser la excepción. Queremos hacer algo mejor de lo que pasó la última vez”.