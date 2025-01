Conductores de 'Hoy' defienden del hate a Karla Sofía por 'Emilia Pérez'

Ciudad de México.– En medio de la ola de hate generada por la película "Emilia Pérez", donde mexicanos se han pronunciado en contra de la producción, así como de los actores, los conductores del programa matutino "Hoy" se pronunciaron sobre el tema y defendieron a la actriz Karla Sofía Gascón del todos los comentarios negativos que le han hecho en las redes sociales.

Y es que fue en la alfombra roja de la premier donde la protagonista de esta historia, Karla Sofía, habló sobre los ataques que ha recibido en redes sociales en los últimos meses por su participación estelar en la película.

La declaración de la actriz española fue retomada por los conductores del programa Hoy, quienes lamentaron que se encuentre atravesando por esta situación.

“Por qué somos así, por qué cuando vemos a alguien triunfar y que le está yendo increíble hay que darle... en lugar de aplaudir”, comenzó Galilea Montijo.

Tania Rincón no se quedó atrás e hizo una reflexión sobre las discrepancias en el tipo de contenido que se censura en redes sociales: "El compromiso es de todos los que usamos las redes sociales y ese tipo de cosas no deberían de existir. Luego te bajan algunas publicaciones que dices cómo me bajan esto y hay tantos comentarios agresivos que no los bajan porque no hay una supervisión real".

Legarreta aprovechó para hacer un llamado a resaltar las cosas positivas, en este caso, el reconocimiento que la actriz española ha recibido por su desempeño en la película.