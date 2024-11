Comparan hate contra Ángela Aguilar con el terrible final de 'GOT'

Ciudad Juárez.- El hate generado en contra de Ángela Aguilar, quien no ha dejado de estar en boca de todos luego de sus polémicas con su relación con Christian Nodal, ha estado a nivel de las molestias generadas con el final de la serie "Game of Thrones", cuando millones de fanáticos de la serie de HBO protestaron por un final que consideraron que no estuvo a la altura.

Y es que la petición creada en la plataforma Change.org para remover a Ángela Aguilar como la "Mujer del Año" en la revista Glamour ha dejado ya más de 500 mil firmas.

La directora de dicho portal, Diana Durán, platicó con "Ventaneando" sobre el impacto que ha recibido dicha petición. Informó que, sin duda, en el ámbito del entretenimiento el poder de convocatoria sólo puede compararse con aquella petición que pedía cambios en el final de Game of Thrones, una de las series de televisión más exitosas de todos los tiempos.

“Una petición que creció muchísimo en su tiempo, que fue global, fue el final de Game of Thrones, cuando las personas no estaban satisfechas con el final de la serie y esa petición creció a nivel mundial. En menos de 48 horas tenía más de 1 mil 300 mil firmas también... (la petición de revocar el título a Ángela Aguilar también es una de las más grandes a nivel latinoamérica) en la causa de entretenimiento”, comentó.

Y es que Diana aseguró que la petición en contra de Ángela ha sido firmada por muchas personas no solo en México, sino también en países de Centroamérica como Colombia, o en Sudamérica como Ecuador, Perú y otros más.