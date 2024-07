Comienzan las peleas en 'LCDLF': Potro estalla contra Shanik

Ciudad Juárez.– Las primeras peleas entre los habitantes de "La Casa de los Famosos México" parece que ya han comenzado a gestarse, todo entre el conductor Potro y la comunicadora Shanik Berman.

El problema comenzó Potro y Karime trataron de cumplir el reto que La Jefa les puso, pues hay que recordar que se les pidió que debían elegir entre dejar su maleta fuera de la casa durante una semana o dejar sin papel de baño a toda la casa durante ese mismo tiempo.

El reto que impuso La Jefa fue que Karime y "Jorgito Trapito" el muñeco de trapo con la imagen del esposo de Shanik Berman durmieran juntos y, por otro lado, Potro y Shanik compartieran cama durante una noche, a lo que el influencer y conductor se negó rotundamente generando una reacción inesperada en la conductora de televisión.

Potro Caballero, mencionó que a él no le gustaría que su esposa durmiera con otro hombre, por lo que tampoco estaba dispuesto a cumplir con el reto por respeto a su relación.

“O sea, yo no me voy a meter en la cama con una señora casada”, expresó Luis Caballero. Karime intervino y aseguró que no tenía por qué haber ningún problema, pues ambos podían dormir en el mismo sitio y eso no significaba que tuvieran que llevar la situación a otro nivel.

Tras las declaraciones de Potro, Shanik Berman sacó a relucir el pasado del influencer al recordar que se había acostado con medio Acapulco Shore y que ahora no quería cumplir el reto, incluso le puso como apodo "San Potro".

“Ahora resulta que es fresa. Él se echó a todo ‘Acapulco shore’”. A lo que respondió ‘Potro’, molesto: “Pero, ¿eso qué? No tiene nada que ver, señora, perdón”.

"Ay, ya lo has hecho”. El conductor continuó firme con su decisión y reiteró con Shanik Berman que él no haría el reto que le pidió La Jefa.

Algunos de los habitantes de la casa como Mariana Echeverría, Mario Bezares, Arath De la Torre y Adrián Marcelo estuvieron a favor de Potro pues mencionaron que como la cama es individual habría poco espacio entre ambos para poder poner una barrera.

Finalmente, La Jefa decidió modificar el reto por lo que Karime dormiría en la suite con Shanik y Potro compartiría cama con "Jorgito Trapito" el muñeco de Shanik Berman, réplica de su esposo aunque al salir del confesionario, Shanik continuó atacando a "Potro".

“Porque resulta que se aventó a todo Acapulco shore y ahora resulta que está muy persignado. Bueno, hay que rezarle, ‘San Potro’. Ay, pero es broma, ¡hombre!”, expresó Berman.