Carmen Campuzano presume resultados de su nueva cirugía reconstructiva en nariz

Carmen Campuzano demuestra que poco a poco ha logrado superar su pasado tortuoso luego de haber tenido serios problemas con las adicciones, ahora la famosa modelo ha presumido a todos sus seguidores su nueva imagen, ya que la también actriz contó que se sometió a una nueva cirugía de reconstrucción de nariz y dijo estar muy satisfecha con los resultados logrados.

Campuzano así lo hizo saber durante una entrevista como el programa "La Mesa Caliente", donde a través de un en vivo contó que contra todo pronóstico ha podido recuperar poco a poco su recuperación de la forma de su rostro.

"Estoy muy contenta, me siento de maravilla y agradecida. Esta última cirugía tiene 9 días exactamente. Dios no se equivoca, llegué a las manos correctas", contó la famosa con una gran sonrisa en su rostro.

La actriz habló sobre los detalles de dicha cirugía: “Le dio más volumen a las narinas. Hizo un procedimiento de colgajos por dentro, internamente y por fuera. Fue un proceso anterior, o sea, llevó dos procedimientos seguidos con la diferencia de una semana. Obviamente, trabajó con cartílago y colgajos internos".

La también actriz aseguró que gracias al resultado se siente más segura de ella misma.

"Me siento más segura, más querida. Esta parte sí me hacía ruido físicamente porque yo vivo de esto. Es muy comprensible que siendo una persona dedicada al mundo de la belleza tuviera una situación por el consumo de sustancias que me estropeó. El volver a tener la esperanza es mágico".

Finalmente la famosa bromeó con la situación y dejó callados a sus haters: "para los que decían que no tenía nariz, pues ya tengo mucha", dijo muy feliz.

Hay que recordar que Campuzano tuvo problemas con su nariz debido a que fue contagiada de una bacteria llamada leptoespirosis, la cual es potencialmente peligrosa y puede llegar a ocasionar graves infecciones.

La actriz confesó no saber a ciencia cierta donde adquirió dicha bacteria, sin embargo, admitió haber tenido ciertas sospechas. Al inicio de la década de los 2000, Carmen Campuzano sostenía una relación con el galán de telenovelas Andrés García, cuando los síntomas de la leptospirosis comenzaron a aparecer.