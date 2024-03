Carlos Rivera se defiende de críticas por sus controversiales bailes

Carlos Rivera se convirtió en blanco de duras críticas después de que se hiciera viral un video que lo muestra bailando en una de sus más recientes presentaciones de la gira de conciertos ‘Un tour a todas partes’.

Y es que sus movimientos no han sido bien vistos por los cibernautas, quienes consideran que son “muy amanerados”. También se le ha criticado que use pantalones ajustados y playeras traslúcidas, lo cual ha sido catalogado por muchos como “un atuendo poco varonil”.

Las críticas no pasaron desapercibidas para el ex académico, quien recurrió a sus historias de Instagram para compartir una serie de mensajes, en la cual nos hace saber que está enterado de lo que se dice de él en redes sociales pero que no le dará importancia alguna.

“Y después vaya a comprarse una vida”, “Todo lo malo lo va borrando nuestra alegría” y “No mires atrás” son algunas de las frases que Carlos Rivera compartió.