Captan a Lolita Ayala en silla de ruedas y con tanque de oxígeno

La conductora Lolita Ayala ha generado preocupación por su estado de salud, pues se le ha visto en el aeropuerto de la Ciudad de México en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno.

Lolita dijo a los reporteros de espectáculos que estaba utilizando una silla de ruedas porque estaba "coja" como resultado del accidente en helicóptero que sufrió hace varios años.

“Estoy bien pero estoy coja, por ando así, porque en la caída del helicóptero y cuando me rompí el fémur no me dejaron bien y me tiene que operar y yo ya no quiero”, comentó la conductora.

Aunque Ayala estuvo incómoda al ser abordada por los reporteros y les dijo “ya déjenme en paz”, mientras la persona que movía la silla avanzaba rápidamente.

Respecto al tanque de oxígeno que llevaba con ella eran solo por prevención pues quiere protegerse de que pueda contagiarse de covid-19.

“Yo estoy bien ahorita ya me puse el tapa boca porque parece que el covid está regresando… ahorita que voy a salir me lo quito, es nada más para el aeropuerto”, agregó.