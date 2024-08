Cambia de opinión: Shanik se declara Team Mar

Ciudad de México.- La periodista mexicana Shanik Berman, exconcursante de "La Casa de los Famosos", ha generado revuelo en las redes sociales al declararse abiertamente como parte del "Team Mar", tras su salida del reality show.

Shanik, quien se convirtió en una de las participantes más polémicas y populares de la temporada, apareció en video indicando su favoritismo por el equipo Mar.

"Team Tierra está lleno de tierra, de lodo, de estiércol, de cosas feas", expresó la famosa.

"A mi no me gustan las cosas feas, a mi no me gusta el coraje, el odio, el manipuleo, la maldad", agregó Shanik.

Shanik Berman fue la segunda participante en abandonar el reality show.