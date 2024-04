Caeli acusa a su ex de intentar abusar de ella

Caeli, una famosa youtuber e influencer, habló en el podcast de Un Tal Fredo, sobre una experiencia de intento de abuso sexual que sufrió cuando se encontraba en una relación con la que consideraba “el amor de su vida” y con quien vivió todo un año.

En el podcast, la youtuber comienza a platicar sobre el polémico tema que ya había abordado anteriormente en 2019, cuando enfrentó un intento de abuso por parte de un amigo, quien presuntamente intentó drogarla, junto con un grupo de amigos para luego abusar sexualmente de ella en un viaje en Argentina.

“Saló al balcón y se empiezan a acercar y yo dije necesito conseguir ayuda para salir de aquí. Le dije a mi manager: ‘mándame una patrulla porque no salgo de esta casa sin que una patrulla me saque”.

En aquel entonces, su manager logró contactar a una patrulla y fue así como ella pudo salir del lugar, tras esto, tuvo que abandonar el proyecto en el que trabajaba en dicho país; sin embargo, esto le dio un gran alivio.

“Llega la patrulla y dicen: “¿alguien llamó a la patrulla?”, y yo dije: “o hablo ahora o nunca”, porque no sabía cómo iba a pasar la situación. Me jalan al piso donde no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empiezan a patear. Yo empecé a tratar de zafarme y dije, ‘sólo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar. Me aventé por las escaleras, salgo y la policía me agarra y yo me salvé”. dijo.

Caeli acusa a exnovio de intento de abuso sexual

Luego de salir de esa situación, Caeli explica que la primera persona en la que pensó contarle fue a su ex novio, ya que tenía la sensación de contarle lo sucedido, al sentirse vulnerable y un tanto deprimida.

“Cuando regresé le dije: 'necesito un apoyo, vamos a comer o algo'. Nos fuimos para comer, fin. Nos vimos en mi departamento, me estaba literalmente apoyando. Tercer día que lo veo, y de hecho esos tres días yo ya le veía actitudes raras, pero yo dije, ‘tal vez porque ya terminamos, tal vez por eso está así, como lindo y de repente súper enojado’ " , comentó.

Fue en ese tercer día que las cosas se empezaron a poner aún más peligrosas para Caeli, pues relató que su ex novio intentó abusar sexualmente de ella, pero gracias a un oso de peluche se salvó

“De la nada agarra, me voltea, porque él estaba fuerte, me voltea, me baja los pantalones y se baja los pantalones, estaba a punto de hacerlo, estaba así cerquita y yo le dije qué te pasa no lo hagas, le dije la vas a cagar y no mames, no mames lo que me salvó, había un oso de peliche en la esquina y creo que el wey creo que estaba como metiéndose cosas por esos cambios, pero de la nada ya que me tiene así, voltea a ver al oso y me dice: el oso tiene una cámara, verdad? Me estás grabando y en eso me suelta, y el wey en su trip que no sé dónde estaba, yo dije ese bendito oso”.

Tras narrar esa experiencia traumática en su vida, Caeli dijo que jamás imaginó que a quien consideraba el amor de su vida, se portara de esa forma, por lo que ahora se le complica confiar en las personas.

“Le dije vete de mi casa y me salvé por un oso, pero dije no mames, él sabe lo que me acaba de pasar y neta ahorita me haces algo así cuando estoy más destrozada”.