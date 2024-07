Bellakath desmiente cirugías y asegura que su trasero es 100 % natural

Ciudad Juárez.– Uno de los atributos que más caracterizan a la cantante de reguetón Bellakath es el tamaño de su trasero, razón para que muchos de sus seguidores y sobre todo haters señalaran a la famosa por haberse hecho algunas cirugías para aumentar su tamaño, algo que la exparticipante de "Enamorándonos" volvió a negar.

La intérprete de "Gatita" fue la más reciente invitada del programa de radio de Maxine Woodside, y después de haber hablado sobre sus proyectos a futuro, la conductora la cuestionó sobre sus cirugías plásticas, y cómo ha sido su experiencia al someterse ​a estas.

"A todas las mujeres nos gustaría ser perfectas ¿no? pero desafortunadamente no es así.", comentó Bellakath, revelando que le gustaría hacerse un trabajo en la nariz, pero que todavía tiene miedo, sin embargo, confirmó que se operó los labios y se hizo liposucción.

No obstante, parece que esa no era la respuesta que esperaban los colaboradores de Woodside, pues volvieron a preguntarle sobre qué otras, ésta vez haciendo énfasis en si sus glúteos son operados o no, "Yo creo que la gente ha de pensar que traigo implantes en los glúteos pero no. Son naturales, pero sí me pusieron así grasita.", aseguró Bellakath.

Así como la cantante confirmó que los múltiples intervenciones estéticas a las que se ha sometido, Bellakath también confirmó que ha sufrido uno que otro inconveniente con sus implantes, en especifico con los de sus senos, pues cuando se operó de estos, una de las siliconas se volteó, causándole un fuerte dolor en el pecho así como temor.

De igual manera, reveló que viajó a República Dominicana para realizarse unas de las tantas operaciones estéticas a las que se sometió, y aseguró que el proceso de antes y después de operarte es "feo", pues así como se tiene que preparar físicamente, también tiene que ir preparada mentalmente.

"Esta última operación tuve mucho miedo de hacérmela. Cuando fui a República Dominicana, fui para operarme y yo tenía mucho miedo pero la verdad me preparé. No sólo tienes que prepararte físicamente sino mentalmente porque es un proceso. Tú sales de la cirugía y sales más hinchada de lo que estaba. Entonces te ves al espejo, toda adolorida y dices: 'así ya quedé'.", enfatizó Bellakath.