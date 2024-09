Belinda enciende luces del Empire State y la acusan de no ser mexicana

Ciudad Juárez.- Belinda estuvo en un evento especial como invitada por parte del consulado de México en Nueva York para encender las luces del emblemático Empire State Building con motivo de la celebración de la independencia de México, sin embargo, la cantante causó mucha polémica pues algunos usuarios señalaron que no era la mejor invitada, ya que ella no es mexicana. En las imágenes difundidas por el programa Despierta América, se observa a la artista, quien se encontraba junto al cónsul, siendo la encargada de presionar la palanca que accionaba el interruptor para que se iluminara el rascacielos con los colores de la bandera mexicana, lo que generó diversas reacciones entre el público.

Los comentarios de indignación no se hicieron esperar. Muchos internautas señalaron que la elección de Belinda como representante en un evento tan significativo no fue la más adecuada, debido a que la cantante, de origen español, ha manifestado en varias ocasiones que no se considera mexicana, incluso optando por radicar en España en el pasado tras los rumores de acoso mediático que vivió en México.

“No es mexicana y no representa a México”, comentó un usuario en redes sociales, reflejando el sentir de muchos. Otros comentarios apuntaban: “Habiendo tantas artistas mexicanas, llevan a Belinda”, y “No estoy de acuerdo, ella ha negado ser mexicana, qué decepción”.