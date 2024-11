Bárbara de Regil se defiende de críticas por ejercitarse en pleno vuelo

Ciudad de México.– La actriz y modelo Bárbara de Regil se defendió de las duras críticas en las redes sociales, donde la criticaron por presumir en su Instagram cómo es que se ejercitaba durante un vuelo luego de más de 35 horas de vuelo, por lo que usuarios la tacharon de ser una mujer ridícula.

Tras las críticas en las redes, De Regil salió a defenderse y justificar sus acciones, pues aseguró que no podía estar bien cuando está sentada por mucho tiempo.

“A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo...”, comenzó a decir.

"Esos movimientos que ven son para evitar trombosis y sobretodo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo. P.D. ¿Soy la única que no soporta esa vocesita como del chismecito del baras?", comentó en su cuenta de Instagram.

Después de eso la famosa continuó subiendo su contenido con normalidad e hizo caso omiso a las burlas que se originaron a partir de su particular acción. Cabe señalar que esta no es la primera vez que la actriz se ve involucrada en una polémica relacionada con su estilo de vida saludable.