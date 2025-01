Bad Bunny confirma su regreso a México en nueva gira 'No me quiero ir de aquí'

Ciudad de México.– El famoso cantante boricua Bad Bunny estará de regreso en nuestro país tras poco más de 2 años de ausencia como parte de su nueva gira tras haber lanzado su más reciente producción "Debí Tirar Más Fotos", su tour llevará por nombre "No me quiero ir de aquí".

De los 21 conciertos programados, un total de 9 tomarán lugar en Puerto Rico, dándole así prioridad a los seguidores de su país natal, pues el álbum está fuertemente inspirado en la cultura y la gente de la isla. Sin embargo, el intérprete de “Amorfoda” afirmó que más adelante se agregarán más fechas en otros países latinoamericanos, incluyendo México.

“Gracias a la música y el amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en partes del mundo. Es algo que aprecio, hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver, full voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia”, expresó Benito Antonio Martínez Ocasio en un video de Instagram.

El Conejo Malo mencionó que también le gustaría incluir nuevos destinos en sus shows, como Brasil y Japón; además de países de Europa que lleva mucho tiempo sin ir, como España, Italia y Londres, pero pidió paciencia a sus fans para revelar los detalles: "Les prometo que antes de que se acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos".