Babo arremete contra Belinda por revelar colaboración juntos

El nuevo tema de Belinda y Babo ahora nunca saldrá a la luz luego de que la cantante española revelo al público algunos adelantos de las nuevas composiciones de harían juntos, algo que violó un acuerdo de confidencialidad, por lo que el rapero del Cártel de Santa arremetió contra la cantante y la tachó de ser poco profesional.

Así lo ha externado el mismo famoso en una reciente entrevista concedida a TV Azteca, donde aseguró que luego de que su colega pop filtró pedazos del material musical en una entrevista que le realizó una famosa revista, su enojo no se hizo esperar, sobre todo porque, de acuerdo a él, ella le había pedido total discreción y fue la piedra en romper los acuerdos que incluso son legales.

"Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra. Y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos de lo que estaba pasando en ese momento. pues dije no, me dices que seamos discretos y andas ahí spoileando todo y mostrando pedazos de mis rolas y esas cosas que se pueden prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas. Entonces preferí y opté por no trabajar con ella", expresó Babo.