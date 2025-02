'Atropia' y 'Twinless' ganan los máximos premios de Festival de Cine de Sundance

Foto: Associated Press

Utah.- La sátira bélica “Atropia”, sobre actores en una instalación militar de juegos de rol, ganó el gran premio del jurado en la competencia dramática estadunidense del Festival de Cine de Sundance, mientras que la película de Dylan O'Brien “Twinless” obtuvo el codiciado premio del público. Los jurados y programadores de la 41ra edición del festival de cine independiente anunciaron el viernes los ganadores de los principales premios en Park City, Utah.

Entre los ganadores del gran jurado se encuentran los documentales “Seeds”, sobre agricultores de la zona rural de Georgia, y “Cutting Through the Rocks”, sobre la primera concejala elegida en un pueblo iraní. El drama indio “Sabar Bonda (Cactus Pears)”, sobre un habitante de la ciudad que llora la pérdida de su padre en la campiña del oeste de la India, ganó el máximo galardón del concurso de cine mundial.

“Es para mi padre”, dijo el guionista y director Rohan Parashuram Kanawade. Su difunto padre, dijo, fue quien lo alentó a dedicarse al cine.

El público también puede votar por sus propios premios, como el de James Sweeney, “Twinless”, sobre el romance entre dos hombres que se conocen en un grupo de apoyo para gemelos que han perdido a un ser querido, que triunfó en la categoría dramática estadounidense. O’Brien también ganó un premio especial del jurado por su actuación.

El premio del público estadunidense al mejor documental fue para “André is an Idiot”, una película que afirma la vida sobre la muerte por cáncer de colon. Otras películas elegidas por el público fueron “Prime Minister”, sobre la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, y “DJ Ahmet”, una película sobre el paso a la adultez de un chico de 15 años en Macedonia del Norte.

Mstyslav Chernov , el periodista de Associated Press ganador del Oscar, ganó el premio a la mejor dirección de documentales de cine mundial por su último despacho desde Ucrania, “2000 metros a Andriivka”, una producción conjunta entre AP y PBS Frontline.

"Un brindis por todos los directores de documentales que arriesgan sus vidas en Ucrania intentando contar las historias de las personas que protegen la tierra que llamo mi hogar", dijo Chernov en el escenario.

Otros seleccionados para dirigir incluyen a Geeta Gandbhir por “The Perfect Neighbor”, un documental sobre un asesinato en Florida contado a través del uso de imágenes de cámaras corporales de la policía, y Rashad Frett por “Ricky”, un drama sobre la vida después del encarcelamiento.

El jurado de documentales de cine mundial también otorgó premios especiales a “Coexistence, My Ass!”, sobre una comediante que crea un espectáculo unipersonal sobre la lucha por la igualdad en Israel y Palestina, y a “Mr. Nobody Against Putin”, en la que un profesor ruso se infiltra para denunciar lo que está sucediendo en su escuela durante la invasión de Ucrania.

“Nuestro equipo de programación está encantado de haber presentado estas obras conmovedoras e impactantes a nuestro público en este Festival, y esperamos seguir los viajes de cada uno de estos talentosos artistas y sus proyectos”, dijo el director de programación del festival, Kim Yutani.

El Festival de Cine de Sundance se celebrará hasta el domingo.