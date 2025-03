Dolly Parton lanza una emotiva balada en homenaje a su difunto esposo

Nueva York.- Dolly Parton lanzó una impresionante balada nueva en homenaje a su difunto esposo, Carl Dean, quien fue su devoto compañero durante casi 60 años. Fallecido el lunes a los 82 años, Dean evitó por años el foco de atención e inspiró su éxito “Jolene”.

“Me enamoré de Carl Dean cuando tenía 18 años. Hemos pasado 60 preciosos y significativos años juntos. Como todas las grandes historias de amor, que nunca terminan. Viven en la memoria y en la canción”, escribió Parton en Instagram el viernes por la mañana. “Él siempre será la estrella de la historia de mi vida, y dedico esta canción a él”.

La canción, titulada “If You Hadn’t Been There”, se puede identificar inmediatamente como una de las grandes baladas de Parton. “If you hadn’t been there/Well, who would I be?” (Si no hubieras estado ahí/¿Quién sería yo?), canta. “You always see the best in me/You’re loving arms have cradled me” (Siempre ves lo mejor en mí/Tus brazos amorosos me han arrullado) La música se intensifica y en el coro, su voz se eleva.

Al final, vuelve a un susurro para el verso que da título a la canción: “I wouldn’t be here/If you hadn’t been there” (Yo no estaría aquí si tú no hubieras estado allí).

Parton conoció a Dean fuera de la lavandería Wishy Washy el día que se mudó a Nashville a los 18 años. Se casaron dos años después en 1966. Dean también inspiró una de las canciones más conocidas de Parton, “Jolene”, cuando una coqueta cajera de banco parecía interesarse inocentemente en su esposo.

Parton y Dean mantuvieron una estricta privacidad sobre su relación durante décadas. Parton le dijo a The Associated Press en 1984: “Mucha gente dice que no hay Carl Dean, que es solo alguien que inventé para mantener a otras personas alejadas de mí”.