Así fue como Odalys Ramírez enfrentó a AM y provocó su salida del 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– La salida de Adrián Marcelo, para muchos más una expulsión, ha causado hasta el momento una de las más grandes polémicas dentro de "La Casa de los Famosos México", y es que el youtuber regio supuestamente causó la molestia de la producción del reality después de que varias marcas decidieron retirarse del programa por promover mensajes de odio en contra de las mujeres, sobre todo por el humor negro de Adrián.

Por ello usuarios han recordado y difundido el momento entre Odalys y Adrián Marcelo, y es que la conductora enfrentó al youtuber y después causó su salida y que decidiera abandonar la casa.

"No quisiera quedarme con esto, voy a dejar de lado mi papel de conductora y Adrián Marcelo me quiero dirigir a ti. Quiero que pongas atención al siguiente video y quiero saber si lo dijiste en serio", preguntó la presentadora.

"Es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas... Incluso Gala se atrevió a decir... para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras. Cuando podrían revisar que en ningún momento mi actitud, mis conductas han sido para violentar mujeres tan es así que Karime y Briggitte tenemos una buena relación", explicó Marcelo.

El youtuber además dejó en claro que todo se trató de una ironía, una broma de su característico humor negro, sin embargo, el famoso aprovechó para atacar de nueva cuenta a Gala y criticar que se medicaba para poder estar tranquila, comentario que encendió toda la pelea entre los dos y que después llevó a la salida de AM.

Odalys pide disculpas

Luego de la polémica, la conductora aprovechó sus redes sociales para enviar una disculpa después de que admitió que cometió un error.

"Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no tuve un buen manejo de crisis, no tuve un buen manejo de la situación. En mi afán de ser la conductora neutral y en mi afán de conciliar adentro de la casa y de invitar a la reflexión la verdad es que no lo logré, la situación me superó".

Odalys Ramírez mencionó que no dejó clara su postura y siente que traicionó sus ideales pues asegura que siempre estará en contra de la violencia de género y en general contra los actos de violencia.

La conductora admitió que cometió un error anoche en la gala de La Casa de los Famosos "soy un ser humano, cometo errores, ayer cometí un error, no tuve la postura que debí tener; sin embargo, es de sabios reconocerlo y aquí estoy dando la cara".