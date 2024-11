Aseguran que Silvia Pinal amaneció hoy en estado crítico

Ciudad de México.- El periodista Carlo Uriel dio a conocer que Silvia Pinal amaneció hoy en estado crítico.

Fue mediante su cuenta de X que el reportero dio nuevos detalles de la salud de la famosa artista.

"Fuentes cercanas a la familia de Silvia Pinal me confirman que efectivamente la actriz amaneció hoy en estado crítico. Me dan alusión a que Silvia Pinal se encuentra semiconsciente. Toda su familia ha estado con ella en el hospital desde anoche. Me detallan que es un momento íntimo y familiar por lo que queda prohibido cualquier contacto a la prensa. Información en progreso", se lee en el texto.

Fue durante el pasado fin de semana cuando la salud de Silvia Pinal comenzó a preocupar a su familia y a sus miles de fanáticos, pues las molestias de una infección en las vías urinarias la llevaron a requerir hospitalización.

Más tarde, su hija Sylvia Pasquel informó que su madre estaría más días en el hospital pues en nuevos estudios de laboratorio se le había encontrado una bacteria en su organismo, lo cual habría obligado a los médicos a iniciar con un nuevo tratamiento, el cual requeriría de supervisión hospitalaria.

“Ella está estable, está muy animosa, hemos platicado con ella y está bien, pero no la vamos a sacar hasta que no esté en perfecto estado de salud”, dijo Sylvia Pasquel a medios de comunicación el pasado domingo 24 de noviembre.

Silvia Pinal de 93 años es considerada como una de las máximas exponentes de la época dorada del cine en México, donde inició su carrera cinematográfica en 1949.