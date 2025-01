Aseguran que Nodal no acepta el estilo andrógino de su hermano Alonso

Ciudad de México.– Christian Nodal está envuelto en nuevo escándalo, aunque esta ocasión no está relacionado con su pareja Ángela Aguilar, sino con su propio hermano menor Alonso, quien hace poco cumplió la mayoría de edad y ha llamado la atención desde hace unos meses por su estilo andrógino, algo que aseguran Nodal no ha aceptado del todo, pues ha pedido a sus padres que el joven se aleje de los medios y mantenga a raya sus publicaciones con este tipo de contenido, donde suele verse más como una mujer.

Alonso, el hijo menor de Jaime González y Silvia Cristina Nodal, había gozado de cierto anonimato al margen del éxito de su hermano mayor. Sin embargo, según TVNotas, tras cumplir la mayoría de edad aumentó su interacción en redes sociales, donde su estilo andrógino capturó la atención de sus seguidores.

Aunque su perfil era restringido, algunas fotografías fueron filtradas y se hicieron virales en Instagram y TikTok. La exposición, cita la revista, incomodó a Christian Nodal. “Christian no quiere que esto se haga más grande. Les pidió a sus padres y a su hermana que se alejaran de Alonso un poco. Desconozco si le dan dinero. Mientras ellos viajan y conviven, él está haciendo su vida solo. Eso le duele mucho”.

Para Alonso, el impacto económico ha sido menor en comparación con la tristeza que le ha generado el rechazo de sus padres y hermanos. TVNotas indica que el punto de quiebre en la relación ocurrió en diciembre pasado, cuando la familia no se reunió para celebrar el cumpleaños número 18 de Alonso.

Previo a este día, cuando el joven había comenzado a subir fotografías usando ropa de mujer y maquillaje, sus padres intentaron, sin éxito, convencerlo para borrar dichas imágenes: “Le empezaron a decir que no se expusiera de esa forma. Que lo respetan y aman, pero que por el bien de todos no lo hiciera en las redes sociales. A Alonso le molestó mucho lo que le dijeron, porque significa que no lo aceptan como es”.