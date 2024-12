Aseguran que Derbez perdió millones de seguidores tras criticar a Selena Gómez

Ciudad de México.– El actor mexicano Eugenio Derbez podría estar pasando por momentos complicados con sus seguidores y todo el fandom de Selena Gómez, luego de que durante una entrevista critico la que consideró una mala actuación de la cantante estadunidense en el musical "Emilia Pérez", principalmente por su mala manera de hablar español.

Sus palabras causaron mucha discusión en redes sociales, pero sobre todo disgusto entre los seguidores incondicionales de Selena Gomez, quienes han defendido a capa y espada el trabajo de su ídola, a pesar de que son muchas las voces que están de acuerdo con las opiniones de Derbez.

“Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena, como a decir: ‘Wow, ¿qué es esto? Siento que en Cannes le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español’”, expresó Derbez sobre la actuación de la cantante.

Los comentarios negativos hacia el desempeño de Selena, que recientemente fue nominada a los Globos de Oro por su papel en la cinta, le costaron a Eugenio Derbez una pérdida significativa de seguidores en sus redes sociales.

Usuarios en redes comenzaron a monitorear el impacto en la cuenta de Instagram de Derbez. Según capturas compartidas por internautas, el actor perdió aproximadamente 3 millones de seguidores en pocos días, cayendo de 23 millones a 20 millones.

Tras la viralización de los números, internautasseñalaaron que las capturas de pantalla que muestran una pérdida de followers en su cuenta de Instagram son totalmente falsas. De hecho, mostraron cómo los números se ven montados e incluso deformados.

La primera captura de pantalla, que muestra los 23 millones de seguidores, se observa un tanto extraña, lo que sugiere que Eugenio Derbez nunca tuvo dicho número, sino simplemente los 20 que todavía conserva.