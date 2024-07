Asegura Poncho de Nigris que su esposa estará en La Casa de los Famosos 2

La Casa de los Famosos México 2 está cada vez más comenzar, pero previo a disfrutar de las polémicas y todo lo que ocurra dentro de la casa, algunos concursantes y exconcursantes siguen dejando de qué hablar. Ahora fue Poncho de Nigris, quien no dudó en confirmar que va a apoyar a Adrián Marcelo en las próximas semanas, pero también abría filtrado la presencia de su esposa, podría ser una de las sorpresas que se tengan preparadas por parte de la producción.

En días pasados se confirmó que Marcela no estaría en el programa debido a sus hijos, para ser precisos a que Toñito sufrió un 'grave accidente'. El problema familiar que la habría dejado fuera fue la fractura que sufrió el hijo más pequeño de los De Nigris Mistral. Ahora, Pocho, con Toñito en brazos, habría soltado la indirecta de que su mujer sí estará en el programa, solo no ha sido confirmada, según las declaraciones recabadas por Chamonic.

¿Marcela Mistral estará en La Casa de los Famosos México?

Durante un evento, Poncho de Nigris atendió a los medios de comunicación con Toñito en brazos. El pequeño de los De Nigris apareció en la toma con un cabestrillo para asegurarle el brazo producto de la fractura que habría hecho que Marcela cancelara su participación en el show. Durante su intervención con los medios, el empresario dejó claro que va a apoyar a Adrián, pero también lo hará con, hizo una pausa, y confirmó que los otros regios, solo quedaría pendiente su mujer como la otra regiomontana en el show.

"Estemos apoyando a Adrián Marcelo y bueno a Ma... ¡Ah, no puedo! Bueno, vamos a estar apoyando a la gente de Monterrey y a otros dos tres por ahí.", dijo Poncho para después confirmar que Toñito ya se encuentra perfecto y no sería impedimento para que Marcela esté presente en el reality show.

Si bien es cierto que la producción del programa confirmó haber presentado a todos los participantes para esta temporada, pero en La Casa de los Famosos México las sorpresas siempre están presentes y no se confiar en que no habrá uno o más concursantes que no fueron presentados en los días pasados.

¿Cuándo empieza la Casa de los Famosos México?

Para todos los que estén interesados en vivir todas las polémicas, momentos cómicos y cada segundo de La Casa de los Famosos México, es momento de revelar dónde, cómo y a qué hora se podrá ver lo que ocurre en el reality más esperado de la televisión mexicana en este 2024. Galilea Montijo y compañía ya están listos, solo queda esperar la hora para comenzar a vivir la experiencia de LCDLFM.

El programa comenzará este 21 de julio en punto de las 20:00 horas. La transmisión en vivo se llevará por el canal de las Estrellas, pero también se podrá disfrutar a través de streaming. Para todos los que quieran verlo a través de las plataformas digitales deberán tener contratada VIX Premium.

Si están interesados en ver lo que ocurre las 24 horas del día, los siete días de la semana, la gente debe tener pagada la suscripción a VIX Premium, donde se tendrá un apartado especial para todo lo que ocurra dentro de la casa más famosa de México. Teniendo esto en cuenta, solo queda esperar a que llegue la noche para ver como los 14 confirmados entran a la vivienda donde estarán 10 semanas.