Arrestan a 'El Mimoso', exvocalista de Banda El Recodo

Monterrey.- El cantante de música regional mexicana, Luis Antonio López, conocido como "El Mimoso", fue detenido en Monterrey, Nuevo León, debido a denuncias de violencia doméstica presentadas por su expareja, María Elena Delfín Valdez.

Medios locales informaron que el arresto del exvocalista de Banda El Recodo duró solo unas horas, ya que López se comprometió a participar en una audiencia en línea.

A principios de 2024, Delfín Valdez reveló públicamente que había sido víctima de violencia física y psicológica durante su relación con López.

A pesar de las denuncias, las autoridades no tomaron medidas inmediatas. Sin embargo, tras varias no comparecencias de López ante el juez, las autoridades decidieron arrestarlo.

Actualmente, López no puede salir de la ciudad mientras se desarrolla el caso. Esta situación afecta sus compromisos profesionales, incluyendo un concierto programado para el 31 de enero de 2025 en el Auditorio Nacional. Los fanáticos de "El Mimoso" están preocupados por la posible cancelación del evento.

López ha negado las acusaciones, afirmando que nunca ha agredido a una mujer. En un video, declaró: "Que Dios me quite la vida en este momento si alguna vez he tocado de esa manera a una mujer". Por su parte, Delfín Valdez ha utilizado redes sociales para denunciar la falta de acción de las autoridades.