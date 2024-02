'Argylle' debuta en taquilla con reseñas mixtas y recauda 18 millones

Foto: Associated Press

“Argylle”, la película de espías que costó 200 millones de dólares y tiene un elenco de estrellas, debutó recaudando apenas 18 millones en la taquilla este fin de semana, según estimados difundidos el domingo.

Aun así la película, dirigida por Matthew Vaughn, encabezó la taquilla, aunque recibió poco interés del público.

Si bien Apple ha estado sacando películas originales desde 2019 y ganó el Oscar a mejor película con “CODA” en el 2021, la compañía solo recientemente ha sacado sus propias producciones de gran presupuesto. Las primeras dos — “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese’ y “Napoleon” de Ridley Scott — han sido relativamente exitosas.

“Killers of the Flower Moon”, si bien no ha sido tan rentable al recaudar 156 millones de dólares a nivel global, fue una de las películas más elogiadas del 2023 y está nominada a 10 Oscars. “Napoleon”, lanzada en noviembre, ha recaudado 219 millones a nivel mundial, es decir tampoco ha sido rentable. Pero ambas han aumentado la reputación y el prestigio de Apple.

Pero no sucedió lo mismo con “Argylle”, un thriller complicado con las actuaciones de Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell y Henry Cavill. La película recibió mala crítica, con un 35 por ciento en Rotten Tomatoes. Y los espectadores le dieron una clasificación de C+ en CinemaScore.

Apple se ha asociado con otras compañías para cada uno de esos estrenos. Universal Pictures manejó el lanzamiento de “Argylle”, que se exhibió en 3 mil 605 cines en Norteamérica y recaudó 17.3 millones de dólares a nivel internacional. Paramount manejó “Killers of the Flower Moon” y Sony manejó “Napoleon”.

“Argylle” fue lanzada con la idea de empezar una nueva franquicia. Pero surgió controversia cuando corrieron rumores de que Taylor Swift estuvo involucrada ya que en la película se ven muchos rombos y gatos. Pese a los rumores en internet, Swift no tuvo nada que ver con la película.

De segunda quedó el drama cristiano “The Chosen”. Los primeros tres episodios de la cuarta temporada de la serie, que dramatiza la vida de Jesús, se exhibió en 2 mil 263 cines. La película sacada por Angel Studios recaudó 6 millones de dólares de viernes a domingo.

“Wonka” (Warner Bros) en su octava semana en los cines, recaudó 200 millones a nivel doméstico. Tras cuatro semanas en los cines, “Mean Girls” (Paramount) cruzó el umbral de los 100 millones. “The Beekeeper” (Amazon MGM) se acercó a 50 millones en su cuarta semana.

Si bien muchas películas nominadas al Oscar ya están en los cines, las preferidas siguieron siendo “American Fiction” (15 millones de dólares) y “Poor Things” (28.2 millones más 40.1 millones en el extranjero).

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Argylle” - $18 millones.

2. “The Chosen” - $6 millones.

3. “The Beekeeper” - $5.3 millones.

4. “Wonka” - $4.8 millones.

5. “Migration” - $4.1 millones.

6. “Mean Girls” - $4 millones.

7. “Anyone But You” - $3.5 millones.

8. “American Fiction” - $2.3 millones.

9. “Poor Things” - $2.1 millones.

10. “Aquaman and the Lost Kingdom” - $2 millones.