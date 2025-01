Arath denuncia que perdió miles en estafa por WhatsApp; 'tengan cuidado'

Ciudad Juárez.– Las que serían unas plácidas vacaciones en el Caribe mexicano pronto se volvieron una verdadera pesadilla para el conductor de "Hoy" Arath de la Torre, quien usó sus redes sociales para denunciar cómo fue víctima de una estafa por WhatsApp por una página falsa del hotel Dreams Rivera Cancún Resort.

En el clip, el actor explicó cómo fue víctima de robo y pidió a los hoteles que fueran más precavidos para evitar que usen el nombre de su marca para dichos actos delictivos.

“Estoy muy triste y muy sacado de onda. Quiero advertir a la sociedad y a la gente que por favor tengan mucho cuidado cuando se metan a las páginas para hacer reservaciones”.

“Me metí a hacer una reservación para el Hotel Dreams Resort & Spa Riviera Maya, y por medio de WhatsApp me contactaron. Hicimos una negociación, hice una transferencia, luego me bloquearon y ya no supe nada más de ellos”.

Aunado a esto, el famoso explicó que no podrá recuperar el monto que le fue robado: “El banco obvio no me devuelve el dinero porque fue una transferencia SPEI. Tengan mucho cuidado, el hotel debería de cuidar estas cosas. Quiero denunciar esto y exponerlo porque los hoteles también deben responsabilizarse de estas cosas”.

Al parecer el también actor fue víctima de una página falsa que suplantó la identidad del sitio oficial del hotel, algo que se conoce como spoofing.