Anuncia Jhayco lanzamiento de su álbum 'Le Clique: Vida Rockstar (X)'

San Juan.- El cantante y compositor puertorriqueño Jhayco anunció el jueves el lanzamiento de "Le Clique: Vida Rockstar (X)".

El también productor musical informó que su nuevo material se estrenará el 6 de septiembre. "'Le Clique' es la familia y 'Vida Rockstar' el movimiento y que yo no soy normal, yo soy un rockstar", expresó Jhay Cortez en una publicación en Instagram.

"Le Clique: Vida Rockstar (X)" contará con 29 canciones, de las cuales ya se estrenaron "Passoa", "Holanda", "3D", "Mami Chula", "Ex-Special", "Torii", "KTM" y "Cuerpecito".

Jhayco agradeció a sus fanáticos por esperar al igual que él tres años para este álbum. Comentó que quienes lo siguen, saben desde el día uno que no hace música por tendencia ni siguiendo ningún régimen de tiempo por mantener números o por solamente sacar cualquier tipo de contenido.

"Ya no necesito hacer musica para ser 'FAMOUZ' (su primer álbum, lanzado en 2019), pero sí para que sea 'TIMELEZZ' (su segundo álbum, estrenado en 2021) como lo ha sido desde 'EYEZ ON ME' (EP lanzado en 2018), expresó el puertorriqueño.

"Con esto marcamos una nueva etapa, no tan solo en mi carrera, pero tambien en nuestras vidas porque ustedes no son mis fans, son mi familia", agregó Jhayco.