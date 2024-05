Angelique Boyer y Sebastián Rulli revelan que no viven juntos, ¿adiós al amor?

La famosa pareja conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli causó una ola de especulaciones luego de que durante una entrevista confesaron que ambos ya no viven juntos, esto después de 10 largos años de estar juntos, algo que tomó a muchos por sorpresa y que llevó a pensar sobre una posible separación.

Nada más alejado de la realidad, sino que más bien, la apareja aclaró que les gusta disfrutar de su independencia, su espacio y sus proyectos, además de que ya en varias ocasiones han hablado sobre su concepción del amor como algo completamente libre.

Durante una entrevista en el programa "El Gordo y la Flaca", la conductora Lili Estefan preguntó a la pareja sobre cómo manejan su noviazgo, especialmente considerando que trabajan juntos con frecuencia.

Estefan sugirió que convivir en la misma casa y trabajar juntos podría ser complicado. Fue en este momento cuando Angelique Boyer reveló que no viven juntos.

"Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos", explicó. Sebastián Rulli añadió: "Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa. Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos". La respuesta de los presentadores fue de sorpresa. Incluso en tono de broma, llegaron a cuestionar si realmente eran pareja en la vida real, a lo que Rulli respondió con humor: "Y de Instagram también".

Esta no es la primea vez que la pareja revela que su relación no sigue los roles tradicionales pues han descartado casarse e incluso tener hijos en el futuro.

La razón por la que Angelique Boyer no quiere casarse con Sebastián Rulli es que ambos no creen en el matrimonio como una institución.

A pesar de mantener una relación amorosa durante más de siete años, han optado por vivir su amor sin comprometerse legalmente a través del matrimonio.

“Nosotros no creemos en el matrimonio como documento entonces yo creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos pero no hay prisa”, asegura. “Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo, pero si creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa”, agregó.