Ángela asegura sentirse poco merecedora del premio a 'Mujer del año'

Ciudad de México.– Ángela Aguilar no deja de estar en las tendencias y el hate en las redes sociales, todavía más ahora que se dio a conocer que la cantante mexicana fue nominada como "Mujer del año" por la revista Glamour, lo que para muchos fue una clara falta de respeto hacia su género, sobre todo por los escándalos amorosos y los señalamientos de infidelidad de su esposo Christian Nodal.

Sobre este nombramiento, la cantante en entrevista para Glamour sorprendió al confesar que no se siente “totalmente merecedora” del título que le ha sido otorgado. La cantante admitió que aún está en proceso de autodescubrimiento y de forjar su identidad, y que, aunque valora el reconocimiento, considera que aún tiene mucho por aprender.

"Me siento poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina."

Ante las críticas sobre sus decisiones personales, Ángela aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes enfrentan juicios similares en sus vidas. Aseguró que el bienestar personal debe ser la prioridad y que, si las decisiones propias no afectan a terceros, no se debería a nadie una explicación.