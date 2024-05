Ángela Aguilar revela que fue maltratada por una de sus ex parejas

En una entrevista en la cuenta de TikTok @angelitasvip, Ángela Aguilar compartió que su ex pareja, tras haberla maltratado, solía enviarle cientos de ramos de flores a su casa, en un intento por buscar el perdón de la cantante.

"Fue en una relación que yo tenía con este hombre, pero él me decepcionaba constantemente y cada vez que lo hacía, me llegaban montones de flores", expresó.

Aguilar mencionó que la cantidad de flores era abrumadora, llegando incluso a recibir camiones llenos de ese detalle. Sin embargo, esto no era un gesto positivo, ya que incluso el conserje de su edificio sabía que su ex pareja lo hacía para intentar obtener el perdón de la artista.

"Eran camiones llenos de flores que llegaban a mi casa, y era muy extraño porque hasta el conserje del edificio se enteraba de que llegaban las flores y me decía: 'Oh, Ángela'", declaró.

Después de haber sufrido abuso y recibir miles de flores como intento de disculpa por parte de su ex novio, Aguilar decidió enfrentar la situación de la mejor manera posible para no dejarse afectar.

"Estaba hablando con una amiga y le contaba lo que había sucedido, y ella me dijo: '¿Necesitas compañía? Creo que necesitas a una amiga'. Y yo le respondí: 'No te preocupes, aquí están mis amigas, las flores'. Entonces me senté al piano y empecé a tocar", dijo.

Según la intérprete de "Mis amigas las flores", la canción es una manera "muy romántica de enfrentar la decepción".

"Así que en lugar de ver las flores como un recordatorio triste, las veo como amigas. No quería permitir que ese hombre me arrebatara el significado de las hermosas flores que tengo. Mi abuela se llama Flor Silvestre, tengo un tatuaje de una flor en mi espalda, las flores han sido muy significativas en mi vida".