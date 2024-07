Ana Gabriel aclara que 'Simplemente Amigos' no está dedicada a Verónica Castro

Ciudad Juárez.– "Simplemente Amigos" es una de las canciones más emblemáticas de la cantante Ana Gabriel, tema que por cierto ha sido vinculado frecuentemente con Verónica Castro, ya que según versiones de internautas y algunos periodistas, el tema fue creado con una dedicatoria hacia la actriz mexicana por los rumores de una relación entre las dos famosas.

Tras varios años de no tocar el tema, Ana Gabriel decidió por fin abordar los rumores y en uno de sus recientes conciertos desmintió que la canción haya sido dedicada y compuesta para su amiga Verónica Castro y aseguró que ya estaba cansada de los rumores sobre el tema.

Fue durante la transmisión del programa "Sale el Sol" que compartieron un video de Ana Gabriel en uno de sus más recientes conciertos apunto de interpretar la canción 'Simplemente Amigos' donde se toma un tiempo para aclarar finalmente el rumor de qué se le compuso a Verónica Castro.

La cantante negó rotundamente que haya sido compuesta para la actriz de telenovelas y madre de Cristian Castro.

"No voy a aclarar mucho más que de esta canción precisamente , si sacan la cuenta, esos que hablan deberían de darse cuenta que realmente no está compuesta para la persona que dicen que la compuse". Ana Gabriel explicó que la canción la hizo para todo su público y aclaró que no le daría vergüenza confesar que fue para Verónica Castro; sin embargo reiteró que es mentira que haya sido dedicada para la actriz.

"Esta canción la hice por Dios me la dio para ti, para ti, para aquel y no me avergüenzo que digan que se la compuse, no me avergüenzo, pero lo que es, es y es una gran mentira que yo se la haya compuesto.

La famosa confesó estar agotada de los rumores que envuelven su vida privada, por lo que ha decidido aclarar esta situación.