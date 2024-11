Ana Cisneros muestra pruebas de violencia que sufrió a manos de Lapizito

Ciudad Juárez.– Ana Cisneros, expareja del payado Lapizito, quien es hermano de Gomita, expuso a través de sus redes sociales todas las pruebas de la violencia físico y psicológica que sufrió a lado del famoso cuando ambos fueron pareja. La joven mostró fragmentos de conversaciones, así como audios y fotografías se las secuelas que dejaron todas estas agresiones.

A esta denuncia se suma también a los señalamientos de Fer Durán, quien también desde hace algunos meses la tiktoker ha declarado que su relación con el hermano de Gomita fue una tortura debido al maltrato psicológico que vivió, incluso llegó a admitir que estuvo en un noviazgo tóxico, del cual ya no soportaba estar.

"Exhibiré los videos de Alfredo Ordaz donde me grita, fotos de sus agresiones al igual que conversaciones donde él admite agredirme todo con el fin de apoyar a Fer Duran, honestamente me daba miedo subir aquí, era algo que quería dejar ir sin embargo la valentía de Fer me motiva a alzar la voz y subir esto con todo el apoyo hacia ella y que sepa que ella no está sola", contó la joven Ana Cisneros.

En algunas de las imágenes que enseñó se puede observar a Ana con moretones en diversas partes del cuerpo y rasguños. También en una imagen se muestra su pie inflamado.

"Quiero que sepan que este hombre no fue sólo así con ella, es un hombre que repite el mismo patrón y es un agresor con todas las mujeres que tiene cerca por que a mi me agredió múltiples veces muy próximo a que el terminó su relación con Fer".

En los chats se observa que la influencer escribía mensajes como “Lo que hiciste es imperdonable, creo no dimensionas como que normalizas estas conductas tuyas, tengo moretones en el pecho en los labios, rasguños en los brazos, bolas en la cabeza”.

A esto, Lapizito aparentemente contestó: “Entonces, ¿por qué me sigues hablando?”

En la descripción de la publicación, Cisneros añadió: "Estas son conversaciones donde él admite agredirme y no sentir culpa alguna, lo contrario, se victimiza y hace ver que yo soy la culpable. Las última imágen es una conversación con mi mamá pidiéndole auxilio ya que Alfredo Ordaz me había amenazado de sacarme un cuchillo".