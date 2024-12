Alicia Villarreal presintió la muerte de Dulce; 'siento algo muy extraño'

Ciudad Juárez.– Alicia Villarreal, exintegrante del Grupo Límite, sorprendió a todos sus seguidores después de que reveló en una entrevista que presentía la muerte de su gran amiga Dulce, quien falleció recientemente luego de complicaciones con su salud.

En un evento reciente organizado por el productor Hugo Mejuto, Alicia Villarreal compartió escenario con Dulce por última vez. Según Mejuto, la intérprete de “Te Quiero” tuvo una sensación inquietante que le llevó a confesarle lo que sentía:

“Me agarró del brazo Alicia y me decía: ‘Ay amigo, siento algo muy extraño con Dulce’, y yo le dije: ‘¿Por qué, Alicia?’. Me respondió: ‘Siento que es la última vez que la voy a ver… se lo veo en sus ojos’. Ella así me lo comentó, Alicia sí sabía, presentía totalmente”, relató Mejuto.

Este último encuentro tuvo lugar en un show en Villahermosa, Tabasco, donde ambas artistas compartieron el escenario. Dulce, quien recientemente había salido del hospital tras una intervención quirúrgica para extirparle un riñón, parecía dispuesta a continuar con su vida y su carrera, pero la intuición de Alicia no se equivocó.

El impacto de este presentimiento ha marcado profundamente a Villarreal, quien ahora enfrenta un duelo que, según Mejuto, la tiene “devastada”. Alicia ha sido una de las figuras más vocales en destacar la importancia de rendir tributo a Dulce, no solo como artista, sino como una persona que dejó una huella imborrable en quienes la conocieron.