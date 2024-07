Alfredo Adame y Carlos Trejo se pelean en vivo en Venga la Alegría

Carlos Trejo y Alfredo Adame tuvieron un tenso momento en Venga la Alegría: Fin de Semana, luego de protagonizar un tenso enfrentamiento en vivo. Los famosos tuvieron un enlace por medio de una videollamada, por lo que el caza fantasmas aprovechó para retar al conductor a una pelea pública.

"Aquí enfrente de ustedes y enfrente de las cámaras, ofrezco el reto aquí en Tv Azteca, de que el señor y yo nos aventemos un reto deportivo. Que pongan un ring en una plaza pública, totalmente gratis, que entre el señor y entro yo", expresó el autor de 'Cañitas', mientras veía algunos videos de Adame insultándolo.

Carlos Trejo confesó que no tiene miedo de pelear contra Alfredo Adme, incluso le mandó un fuerte mensaje para que acepte el pacto y así puedan subirse al ring ambos: "Pobre tipo, el enemigo de este señor es el mismo. Yo estoy puesto, digan hora y día", declaró en el famoso matutino de Tv Azteca.

Carlos Trejo reta a Alfredo Adame en una plaza pública

Alfredo Adame cortó abruptamente el enlace para Venga la Alegría, expresando que no tenía previsto hablar con su eterno rival y que la producción le jugó chueco por no contarle la verdad detrás de la entrevista. El ex participante de La Casa de los Famosos de Telemundo cortó la llamada, revelando que nunca pidió hablar con el caza fantasmas.

"Yo en ningún momento pedí hablar con este tipo y no me gustan estas trampas. A mí me hablaron para otra cosa, yo con mucho gusto accedí, pero no quería hablar con él", declaró Alfredo Adame, quien hasta el momento no ha declarado si acepta la oferta de Carlos Trejo para pelear.

Y es que, Carlos Trejo puso sus condiciones para pelear contra Alfredo Adame, las cuales abarcan una gran suma de dinero. Así lo declaró en su visita a Venga la Alegría: Fin de Semana este sábado 13 de julio, en donde ofreció una entrevista para Pedro Prieto.

"El tipo ya trae mi firma en la cara. Yo estoy en contra de la violencia por respeto al público, pero entonces vamos a hacerlo deportivo. Dice que me 'he rajado', pero ahora colgó, ternurita, ya no te molesto. Vamos a hacerlo en una plaza pública, ni tú ni yo cobramos... que se haga un contrato, quien falle en esa pelea, que pague 5 millones de pesos", concluyó.