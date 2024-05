Alfredo Adame tendrá una cita romántica con la mamá de 'La Bebeshita'

Alfredo Adame podría estar a punto de iniciar una nueva relación, dejando atrás las controversias con Magaly Chávez, ya que recientemente reveló que planea tener una cita con la madre de La Bebeshita.

Durante una transmisión en vivo con su excompañera de La Casa de los Famosos 4, el famoso mencionó que está en busca de una mujer madura para iniciar una relación amorosa.

Al escuchar esto, La Bebeshita sugirió en broma que saliera con su madre. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la cita ya estaba en marcha y que Adame lo estaba tomando en serio, quedó sorprendida.

“Quien quita y nos andamos pegando, en un sabadito que no hay nada, de este sábado que viene al otro. Si le doy un desconocidón no me vayas a andar reclamando. Yo fui campista, boyscout, pesco, ligador”, fue de lo primero que mencionó Adame.

Adame mostró interés en conocer más sobre su posible cita y su prospectiva pareja. Después de recibir los detalles, quedó completamente sorprendido y comentó:

“Ya estás, ¿cuántos años tiene? ni mandada a hacer, no manches está bien guapa, está re buena. Me vale madres, lo tuneada que esté. Mientras no me salga como tu tía Magaly, con palanca al piso, todo está perfecto”, mencionó.