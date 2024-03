Alessandra Rosaldo confiesa por qué puso fin a su relación con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo, pareja del actor y conductor mexicano Eugenio Derbez, habló sobre algunos momentos íntimos que tuvo en su relación con el famoso, entre ellas el momento difícil por el que pasaron cuando la cantante de Sentidos Opuestos decidió ponerle fin a su convivencia como pareja. Así lo reveló para el podcast La Magia del Caos, con Aislinn Derbez.

Cabe recordar que la pareja ha sido una de las más estables dentro del medio, pues a pesar de que Eugenio tuvo tres hijos con diferentes mujeres, entre ellas, Victoria Ruffo, Alessandra se ha mostrado muy feliz a su lado, especialmente cuando se convirtieron en padres de Aitana, quien actualmente tiene 9 años.

En el podcast Alessandra reveló que Eugenio Derbez ha sido no solo su pareja, sino su maestro de vida y es que mencionó que al principio de la relación, le costó mucho trabajo dejar de ser la mujer proveedora y que resolvía todo absolutamente sola, pues Eugenio era alguien que quería tener detalles con ella, pero su forma de pensar no le permitían recibirlos.

"Para mí en mi cabeza, que un hombre pagara significaba que yo era una perdedora.(...) Quizá yo no me sentía merecedora de un hombre como tu papá y por eso nunca lo había tenido".

Posteriormente, mencionó que hace 15 años, Alessandra se sintió muy mal con ella misma y comenzó a ir a terapia para solucionar esos problemas, porque mencionó que no podía seguir con Eugenio sintiéndose así, pero fue entonces que tomó la decisión de dejar de vivir con él a pesar de que era algo que llevaban haciendo por cinco años, pues sentía que estaba en medio de Eugenio Derbez y su hija Aislinn.

Alessandra Rosaldo logró romper con Eugenio Derbez porque sentía que no le daba su lugar, pues en ese entonces, Aislinn Derbez vivía con ellos y aunque entendía esa situación, no se sentía cómoda, además de que tenía el sueño de ser mamá, pero el comediante ya no quería tener hijos, pues ya tenía a su hija mayor, Vadhir y José Eduardo.

Por su parte, Aislinn admitió que había un error de roles entre su papá y ella, por lo que era difícil dejar entrar a Alessandra a su dinámica, razón por la cual se sintió desplazada durante su noviazgo.