Aleks Syntek responde a Bellakath; también está interesado en colaboración

Durante una entrevista con el influencer Luisito Rey hace unos días, Bellakath hizo una revelación, su intención de hacer una colaboración con el mexicano Aleks Syntek, esto a pesar de que sus géneros musicales son muy diferentes.

“Puede ser, con Aleks Syntek (...) me gusta su música, pero no es como que la escuche todos los días, pero sí haría algo”, dijo la joven en ese momento.

Sobre esta situación, el músico pop mexicano ya respondió a las declaraciones de Bellakath y aseguró que está dispuesto a hacerlo, contrario a lo que muchos pensaban, ya que el intérprete en varias ocasiones ha expresado su rechazo hacia la música de estilo urbano.

"Yo no tengo problema, la verdad es que se me hace un reto interesante, yo ya le escribí porque no tengo contacto con ella pero vi la noticia y le escribí a instagram y dije: a ver pues pásame un teléfono ¿Dónde me comunico?".

En cuanto al estilo musical el cantante reconoció que sería un reto interesante, pero aclaró que, en caso de sucediera, la colaboración sería más enfocada al estilo de música que él suele interpretar sin tener como motivación el uso de tendencias para crear música.

“Yo creo que lo que podría pasar es que hiciéramos algo que fuera más hacia mi territorio musical y demostrar que donde hay talento se puede hacer las cosas sin tener que hacer lo trendy o lo que está pidiendo el algoritmo.”