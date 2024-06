Alejandro Fernández causa polémica por pantalones apretados en concierto

Alejandro Fernández es uno de los exponentes de la música mexicana, sin embargo, también su carrera ha estado envuelta en escándalos y polémicas, la más reciente de ellas, una de sus presentaciones, en donde fue captado con unos pantalones de cuero muy apretados que hicieron que se marcara su área genital.

La presentación tuvo lugar en el Festival de Música La Onda en Napa Valley, California, durante el fin de semana, pero lo que más llamó la atención de los asistentes al concierto no fue solo sus temas, sino su particular vestimenta.

Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que el bulto se volviera viral en las redes sociales.

Por otro lado, Alejandro Fernández parece no haberse dado cuenta del incidente. A través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje, pero no mencionó algo sobre la polémica. "Agradecimiento enorme a mi gente chula de Napa por una tarde tan chingona! Hasta la próxima, compas de California! Ps. Me llevo unos recuerditos de su tierra".