¡Al estilo Zidane! Gomita le da un cabezazo a Briggitte Bozzo

Ciudad de México.- Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, es una de las participantes de La Casa de los Famosos México que se ha ganado el calificativo de hipócrita por la forma en que se relaciona con sus compañeras de encierro.

Los seguidores del reality aumentaron sus comentarios luego de que Gomita golpeó por accidente el rostro de Brigitte Bozzo, con quien suele tener roces dentro de la casa.

La situación la consideran tan grave que han pedido que la conductora e influencer sea expulsada, pues fue una agresión física hacia la joven actriz.

“Perdóname… ya duérmete, ya”, dijo Gomita a Briggitte, sin darle importancia por el tremendo golpe.

Los comentarios fuertes de los usuarios no se hicieron esperar: "Que asco de mujer", "No se cómo puede seguir teniendo apoyo", "No es gracioso esto".