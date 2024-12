'Ahora sí se le nota la edad'; Maribel Guardia preocupa por rostro cansado

Ciudad Juárez.– Este 12 de diciembre en México se celebra a la Virgen de Guadalupe y uno de los eventos televisivos más importantes son las clásicas "Mañanitas", así como otras canciones que varios famosos dedican a la Virgen Morena en la Basílica de la Ciudad de México.

Una de estas cantantes que estuvo presente en el evento fue Maribel Guardia, quien aprovechó el momento para dedicar unas palabras muy emotivas a las madres que alguna vez han perdido algún hijo, lo que despertó grandes muestras de cariño entre sus seguidores, pero también algunas preocupaciones entre otros, ya que muchos notaron el rostro de "cansancio" de la actriz tica.

"A todas las madres que han perdido un hijo, que yo sé que son muchas, les mando un abrazo enorme porque de madre a madre entendemos lo que eso significa, el dolor tan grande", comenzó diciendo la famosa mientras algunas lágrimas salían de sus ojos.

“Yo cuando me encuentro con alguien que ha perdido un hijo y me abraza, ya es mi hermana porque hablamos el mismo idioma y solo uno puede saber el dolor tan grande... yo perdí a mi mamá a los 9 años, perdí a mi papá a los 19, pero lo del hijo son otros 100 pesos, así que les mando todo mi amor, fortaleza, que estén cerca de Dios y de mi Virgencita que a mí pues puros milagros me ha hecho, la verdad”, concluyó.

El conmovedor momento se viralizó en redes sociales, donde varios internautas aplaudieron la fortaleza que la artista, además otros notaron cómo su dolor se ha notado también en su cara: "Primera vez que la veo que se le nota la edad y como no , con ese dolor tan grande Dios la bendiga y le de mucha sabiduría y fe".