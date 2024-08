¿Ahora sí se irá?; Arath renuncia otra vez a 'LCDLF' tras amenazas de Adrián

Ciudad Juárez.– Las amenazas de un juego sucio por parte de Adrián Marcelo en contra de Arath de la Torre y Gala han comenzado ya a tener consecuencias dentro de la casa, y es que el conductor de "Hoy" amenzó de nueva cuenta con salir del reality al renunciar de nueva cuenta.

La pelea inició cuando los conductores se encontraron a solas en la cocina y Arath le preguntó a Adrián en qué momento las cosas entre ellos se salieron de control.

El líder del Team Tierra reafirmó las acusaciones hechas durante el Sinceramiento, cuando acusó a Arath y a Gala de usar la bandera de sus enfermedades (depresión y ansiedad) para generar empatía, mientras atacan a integrantes de su equipo.

“Yo detesto a los pasivo-agresivo. Tú sabes de qué estoy hablado. ¿Quieren jugar así, adelante? Sigan festejando así”, dijo Adrián Marcelo en referencia a Gala Montes, quien le gritó al Team Tierra que “uno a uno irán saliendo”, como ocurrió con ‘Potro’ esa noche.

Posteriormente, Adrián Marcelo le confesó a Mariana Echeverría que pondrá todas sus energías de desestabilizar a Arath: “¿Por qué crees que no he dormido? Estoy maquilando... Me falta la de Gala. Afuera, mi equipo está haciendo incongruencias de la mujer, diciendo que yo la llamé prostituta, metiéndose con mi mujer”.

Durante la madrugada, luego de pasar un tiempo en el confesionario, Arath de la Torre le confesó a Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Mario Bezares y Gala Montes que volvió a renunciar al proyecto por considerar los dichos de Adrián Marcelo como amenazas: “Si me está diciendo ‘a mí no me importa romper las reglas, tú tienes que perder más que yo’, ¿qué me está queriendo decir? Que me va a dar un puta**, güey”.

Arath de la Torre argumentó que, bajo este tipo de condiciones, es “de hombres decir ‘ahí muere’”, debido a que él tiene una imagen pública que cuidar y es un ejemplo para sus hijos.