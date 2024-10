Agustín Fernández se reúne con Adrián Marcelo y 'La Mole'

Aunque han pasado varias semanas desde que "La Casa de los Famosos México" llegó a su fin la polémica continúa para algunos de los participantes, sobre todo para Adrián Marcelo que protagonizó una de las salidas más escandalosas en el programa y lideró el cuarto con los habitantes más odiados. Esta vez el influencer fue motivo de controversia al presumir su amistad con Agustín Fernández, quien ignoró las críticas y podría comenzar un nuevo proyecto juntos.

Pese a que fueron suspendidas algunas de sus redes sociales, el youtuber regiomontano se mantiene en contacto con sus seguidores a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde sorprendió al compartir una fotografía junto a Agustín Fernández mientras cenaban en el nuevo restaurante de Marcelo. Aunque el influencer se limitó a acompañar la imagen con un emoji, los comentarios no se hicieron esperar y el modelo argentino recibió comentarios negativos por su alianza.

Los exintegrantes del cuarto Tierra se habrían reunido en Monterrey, Nuevo León, como parte de un nuevo proyecto juntos y así lo confirmaría la postal compartida por Ivan Fematt, "La Mole", en la que aparece junto al amigo de Nicola Porcella. A esto se suma que durante una reciente transmisión en vivo Agustín Fernández fue cuestionado sobre el motivo de su viaje y éste señaló que se trataba de trabajo.

Redes

La condición de Adrián Marcelo para trabajar con Agustín Fernández

Adrián Marcelo admitió durante su participación en un podcast que consideraba a Agustín Fernández como su único amigo de "La Casa de los Famosos México", con lo que dejó fuera a Sian Chiong pese a que el actor cubano fue quien más lealtad le mostró en el reality show y fuera de éste.

“Sian y Ricardo, cuando pasan el clip de Odalys, pues sí notó claramente como toman una postura inmediata de ‘este güey, me alejo de él’. Agustín todavía seguía convencido de que no era esto que querían hacer que fuera. Agustín entendía el tipo de humor que tengo, entendía mi enojo, incluso sabía la frustración de enojo de no poder comunicar la clase de personas que tenía enfrente”, dijo Adrián Marcelo.

En "Hermanos de leche", Marcelo señaló que le había ofrecido trabajo a Agustín y estaba dispuesto a producir lo que él quisiera, pero bajo la condición de que se mudara a Monterrey. El influencer también crítico los proyectos que tiene con Nicola Porcella asegurando que él no lo consideraría su amigo luego de que supuestamente le diera la espalda, esto debido a lo ocurrido con su stylist.