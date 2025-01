Agradece Gene Simmons a Sheinbaum envío de ayuda para combatir incendios en CA

Ciudad de México.– El cantante Gene Simmons, integrante de la banda de rock Kiss, agradeció a la presidenta de México Claudia Sheinbaum el envío de personal para ayudar en la ola de incendios que ha impactado varias áreas del condado de Los Ángeles, California, y que hasta el momento ha dejado a 24 personas sin vida y más de 12 mil hogares reducidos a cenizas.

Fue a través de las redes sociales que Simmons usó para expresar su agradecimiento a la presidenta mexicana por enviar un equipo especializado para combatir los incendios en la ciudad californiana.

"A big thank you to Mexico’s new, impressive President Claudia Sheinbaum for sending Mexico’s best fire fighters to help LA battle these monstrous fires. (Un gran agradecimiento a la nueva e impresionante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por enviar a los mejores bomberos para ayudar a Los Ángeles a combatir estos monstruosos incendios)”, escribió el músico, cuyas palabras rápidamente se viralizaron, generando reacciones entre sus seguidores, especialmente en México.

La delegación mexicana, compuesta por 74 elementos altamente capacitados, llegó a Los Ángeles el pasado sábado 11 de enero. Este contingente partió desde la base militar de Santa Lucía a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y fue recibido por autoridades locales al aterrizar en suelo estadunidense.

Según los reportes, el equipo incluye bomberos, especialistas militares, doctores, ingenieros y personal de búsqueda y rescate, quienes trabajan en primera línea para controlar el avance de las llamas.