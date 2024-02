'Aegon´s Conquest': Aseguran que ya preparan nuevo spin-off de 'GOT'

El más reciente éxito de HBO en la serie "House of the Dragon", basado en la historia de "Juego de Tronos", sigue cosechando éxitos y expandiendo el universo de esta franquicia, por lo que no solo pronto vendrá este año la segunda temporada de la guerra entre la familia de los Targaryen, sino que también vendrá un nuevo spin-off basado en la historia de Aegon Targaryen y sus dos hermanas.

Al menos así lo ha asegurado el medio estadunidense The Hollywood Reporter, quienes revelaron que esta nueva historia narrará la conquista del continente Westeros por parte de la Casa Targaryen y, por supuesto, con la gran ayuda de sus dragones, principalmente el mítico Balerion, conocido como el "Terror negro".

Según esta fuente, la historia estaría a cargo de Mattson Tomlin, un escritor famoso por colaborar en historias como "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson, al igual que la serie de caricatura de "Terminator" en Netflix.

Por ahora no hay nada oficial aún, por lo que habrá que esperar que HBO haga oficial el anuncio.