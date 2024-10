Acusan de abuso al productor musical Metro Boomin

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Una mujer de Los Ángeles presentó una demanda alegando que Metro Boomin, un productor nominado al Grammy que ha trabajado con algunos de los nombres más importantes del hip-hop y el R&B, la violó en 2016 y que ella quedó embarazada tras el ataque.

El abogado del productor califica las acusaciones de falsas y dijo que la demanda presentada el martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles es "una pura extorsión".

Vanessa LeMaistre, de 38 años, afirma en la demanda que se hizo amiga de Metro Boomin, cuyo nombre legal es Leland Wayne, después de la muerte de su hijo de 9 meses. Mientras lo visitaba en un estudio de grabación meses después, se desmayó y se despertó en una cama para encontrar a Wayne violándola, según la demanda.

Unas semanas después, se enteró de que estaba embarazada tras el ataque, afirma la demanda.

Un abogado del productor de 31 años nacido en St. Louis negó inmediatamente las acusaciones.

“Esto es una estafa pura. Son acusaciones falsas”, dijo Lawrence Hinkle II en un comunicado el miércoles. “El señor Wayne se negó a pagarle hace meses y se niega a pagarle ahora. El señor Wayne se defenderá en el tribunal. Presentará una demanda por procesamiento malicioso una vez que prevalezca”.

Wayne compuso la banda sonora de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” y coprodujo la mayoría de las canciones del álbum. Su álbum de 2022 “Heroes & Villains”, que incluye contribuciones de John Legend, The Weeknd y Travis Scott, fue nominado al Grammy al mejor álbum de rap. También ha trabajado con Future, Kendrick Lamar , Offset, 21 Savage y A$AP Rocky.

LeMaistre dijo en la demanda que conoció a Wayne en la primavera de 2016 en una fiesta en Las Vegas y en los meses siguientes se encontraron varias veces y ella "creía que se habían unido por la capacidad de la música para ayudar a las personas en sus momentos más oscuros".

Alrededor de septiembre, lo visitó en un estudio de grabación de California, donde le dieron una dosis de alcohol y tomó media barra de Xanax.

“Lo siguiente que la Sra. LeMaistre puede recordar es que se despertó en una cama en un lugar diferente con Wayne violándola y siendo completamente incapaz de moverse o emitir un sonido”, dice la demanda. “Estuvo entrando y saliendo de la conciencia durante un tiempo desconocido, pero se despertó nuevamente en algún momento con Wayne practicándole sexo oral”.

En ningún momento ella pudo dar su consentimiento, afirma la demanda.

Se enteró de que estaba embarazada unas semanas después y no había ninguna duda de que el niño era de Wayne, según la demanda. Poco después se hizo un aborto.

Por lo general, Associated Press no menciona a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como lo hizo LeMaistre. Ella aparece nombrada en la demanda y consintió en ser identificada públicamente a través de sus abogados.

Su demanda, que alega agresión sexual y violencia de género, busca daños y perjuicios que se determinarán en el juicio.